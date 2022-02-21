Военный эксперт Коротченко жестко оценил события на границах Украины с Россией и Донбассом

Москва, 21 февраля. Россия должна использовать все возможные дипломатические методы, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем. Однако стоит понимать, что своими действиями Украина фактически попыталась развязать войну не только с ЛДНР, но и с РФ. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик подчеркивает, что последние события должны быть квалифицированы, как вооруженная агрессия Украины против Российской Федерации. Международное сообщество должно понимать, что происходит на самом деле, и кто является инициатором конфликта.

«Речь идет о том, как отреагирует Россия. Не знаю, возможны ли еще какие-то дипломатические попытки урегулировать ситуацию, но мы, безусловно, будем использовать любые возможности для предотвращения войны», — заявил Коротченко в эфире программы «60 минут».

Военный эксперт отмечает, что США должны были бы помочь России и убедить Украину прекратить агрессию в Донбассе. Однако в реальности американское руководство даже не пытается осадить президента Владимира Зеленского. Более того, Запад, наоборот, лишь поддерживает недальновидные решения Киева и подталкивает его к войне.

«Ситуация очень серьезная. Байден должен поставить Зеленского на место, но пока мы видим только обратное: коллективный Запад активно толкает Украину к войне. И эта война может стать реальностью уже сегодня, она фактически уже началась. Мюнхенская конференция показала, что сторонников на Западе у нас нет. Эти люди стоя аплодировали военному преступнику Зеленскому, фактически поощряя его на развязывание масштабной бойни на Востоке Украины, где проживает 700 тысяч граждан РФ», — негодует аналитик.

Федеральное агентство новостей /

По словам главреда «Национальной обороны», даже заявление о желании вернуть ядерный статус Украине, сделанное Зеленским в Мюнхене, фактически не вызвало никаких протестов со стороны западных лидеров. Возможно, США и ЕС рассчитывают, что у Киева просто не хватит ресурсов на реализацию столь масштабной задачи. Однако в Незалежной вполне хватит советских наработок для того, чтобы изготовить вариант ядерного оружия, которое будет использовано против Донбасса или России.

«Зеленский уже заявил, что он готов вновь обрести ядерный статус для того, чтобы стать таким маленьким Саддамом Хусейном в Европе. Разумеется, у Украины сегодня нет возможностей для того, чтобы создать ядерное оружие: страна находится не в той форме и не в том статусе. Но "грязная" ядерная бомба и засылка сюда террористических групп, которые могут использовать подобного рода оружие — это вполне реальный вариант развития событий», — предупредил военный эксперт Игорь Коротченко.

Как считает специалист, у Запада осталась последняя возможность повлиять на подконтрольный ему Киев и остановить кровопролитие в Донбассе, иначе ситуация может окончательно выйти из-под контроля.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич ранее раскрыл, какое «секретное оружие» Украины помогло ей защититься от «вторжения» России.