Ученые из Хемницкого университета разработали самую маленькую в мире батарейку

Берлин, 21 февраля. Немецкие специалисты из Хемницкого технического университета разработали самую миниатюрную батарейку, размер которой не превышает одного квадратного миллиметра в поперечнике.

Микробатарейка размером с крупицу соли создана по принципу швейцарского рулета, что позволило на маленькой площади уместить все элементы питания. Минимальная плотность энергии агрегата — 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

разработчики уверены, что в будущем их изобретение может быть использовано как источник питания для самых маленьких компьютерных чипов, которые используются для датчиков, вживляемых в человеческое тело.

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