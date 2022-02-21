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Ученые из Хемницкого университета разработали самую маленькую в мире батарейку

Наука
Ученые из Хемницкого университета разработали самую маленькую в мире батарейку
pixabay.com

Берлин, 21 февраля. Немецкие специалисты из Хемницкого технического университета разработали самую миниатюрную батарейку, размер которой не превышает одного квадратного миллиметра в поперечнике.

Микробатарейка размером с крупицу соли создана по принципу швейцарского рулета, что позволило на маленькой площади уместить все элементы питания. Минимальная плотность энергии агрегата — 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

разработчики уверены, что в будущем их изобретение может быть использовано как источник питания для самых маленьких компьютерных чипов, которые используются для датчиков, вживляемых в человеческое тело.

Ульяновский школьник Адель Шакиров разработал очки для гражданской авиации. Стартам поможет пилотам оптимизировать процесс управления воздушным судном и повысить безопасность полета. Ноу-хау-гаджет представляет собой оптическую систему из зеркал и линз, где изображение с основного дисплея преобразуется и выводится пилоту на прозрачный дисплей очков.

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