Политолог Делягин объяснил, почему конфликт в Донбассе не станет началом мировой войны

Москва, 21 февраля. США создали все предпосылки для начала нового обострения конфликта в Донбассе, но этому кризису отведена лишь роль прикрытия. Вашингтону не нужна глобальная война, о чем заявил политолог Михаил Делягин.

Разрастание кризиса в Донбассе дает аналитикам все больше поводов для размышления о том, не грозит ли Донбассу война, которая перерастет в третью мировую. В эфире своего YouTube-канала политолог-экономист и депутат Государственной думы Михаил Делягин успокоил своих подписчиков, заявив, что новая мировая война в интересы США не ходит. Именно Соединенные Штаты стояли за разжиганием конфликта на востоке Украины и всеми силами подталкивали к нему Киев.

«Опасение людей абсолютно чудовищное, но большой войны ждать не надо. Ее, с величайшей степенью вероятности, не будет», — уверен эксперт.

Делягин уверен, что США уготовили Украине роль прикрытия. Пока бурлит локальный конфликт с республиками, Вашингтон будет реализовывать свою политическую задачу. А именно, попытается лишить Францию и ФРГ статуса экономических центров влияния на Европу. Эксперт ожидает, что на фоне игры Запада мировой рынок ожидает обвал, кратковременный взлет, а после — упадок и депрессия.

Ранее военный эксперт Александр Михайлов предположил, что США реализуют на Украине балканский сценарий образца 1990-х годов. Если им это удастся, то Киев станет полигоном для провокаций.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в свою очередь побеседовал с RT и отметил, что американские власти пытаются спровоцировать украинскую сторону на боевые действия в Донбассе.