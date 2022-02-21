Байден проводит совещание с командой по нацбезопасности на фоне обострения ситуации в ЛДНР

Вашингтон, 21 февраля. Президент США Джо Байден организовал совещание с членами команды по национальной безопасности. Об этом сообщают в агентстве Рейтер.

В рамках актуальной повестки встречи Бадена и команды по нацбезопасности — эскалация ситуации на территории ЛНР и ДНР.

«Чиновник Белого дома сообщил, что президент Байден встречается в понедельник с командой по национальной безопасности и получит свежие данные по России и Украине», — пишет Рейтер.

Ранее американский лидер уже встречался с представителями служб национальной безопасности. Тогда они обсуждали письменный ответ России на вопросы, которые передали Соединенным Штатам на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.