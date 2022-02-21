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Байден проводит совещание с командой по нацбезопасности на фоне обострения ситуации в ЛДНР

Политика
Байден проводит совещание с командой по нацбезопасности на фоне обострения ситуации в ЛДНР
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 21 февраля. Президент США Джо Байден организовал совещание с членами команды по национальной безопасности. Об этом сообщают в агентстве Рейтер.

В рамках актуальной повестки встречи Бадена и команды по нацбезопасности — эскалация ситуации на территории ЛНР и ДНР.

«Чиновник Белого дома сообщил, что президент Байден встречается в понедельник с командой по национальной безопасности и получит свежие данные по России и Украине», — пишет Рейтер.

Ранее американский лидер уже встречался с представителями служб национальной безопасности. Тогда они обсуждали письменный ответ России на вопросы, которые передали Соединенным Штатам на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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украина байден нацбезопасность
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