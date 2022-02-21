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Баранец предупредил Японию о риске полного исчезновения при попытке «вернуть» Курилы

Армия
Баранец предупредил Японию о риске полного исчезновения при попытке «вернуть» Курилы
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 21 февраля. Японские военные рискуют даже не доплыть к берегам Курильских островов при попытке захвата. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Минобороны Японии предложили Токио пересмотреть военную доктрину страны и включить в нее возможность нанесения превентивных ударов по противнику. Это особо тревожный знак, особенно на фоне недавнего заявления властей Японии, что подписание мира между Токио и Москвой будет возможно только после «возвращения Курил». В беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «КП» Виктор Баранец подчеркнул, что милитаристские лозунги в Токио могут изрекать сколько угодно — Россия быстро отобьет у японских военных желание отвоевывать земли.

«Калининградская область, Крым и Курилы — три российских региона, которые защищены лучше всего», — объяснил Баранец.

По словам полковника в отставке, Курильские острова надежно защищены от неприятеля благодаря береговым комплексам «Бастион» и «Бал». Так, на Курилах развернуты зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Тор-М1-2У», «Бук-1М1», а системы с большим радиусом действия — С-400, размещены на Сахалине. Нельзя обойти вниманием и авиацию Восточного военного округа. Резюмируя все перечисленное, Баранец отметил, что Россия может не переживать о безопасности Курил, а вот Японии следует учесть, что она может исчезнуть с лица земли, если будет «задираться».

Ранее китайский интернет-портал Tencent пригрозил японским войскам встречей с мощью российского флота при попытке вторгнуться на Курильские острова.

Тем не менее США продолжают поддерживать Токио. В начале февраля посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон разделяет мнение Японии о принадлежности островов, сообщил RT.

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