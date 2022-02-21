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Политолог Корнилов: «Весь Донбасс ждет решения России»

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 20:55
Политика
Политолог Корнилов: «Весь Донбасс ждет решения России»
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

В эти минуты весь Донбасс ждет решения России о признании независимости республик. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что по итогам заседания Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что решение о возможном признании республик Донбасса будет принято 21 февраля.

«Теперь нам остается ждать затаив дыхание, зажав кулаки, чем мы сейчас и заняты. Причем, смею вас заверить, это касается всего Донбасса. Те люди, которые там были заняты на работе, на нелегкой военной службе, не смотрели прямой эфир заседания Совета безопасности РФ и теперь с нетерпением ждут окончательного решения президента Российской Федерации и надеются, что признание наступит и откроются возможности для достижения долгожданного мира», — сказал политолог.

Политолог Корнилов: Весь Донбасс ждет решения России
facebook.com / Владимир Корнилов

Ранее Владимир Корнилов в беседе с ФАН заявил, что в настоящий момент могут идти переговоры о поставках на Украину оружия с Запада. По его мнению, в будущем это может привести к серьезным проблемам в Европе.

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