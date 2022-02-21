Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 21:03
21:02
Политика
«Кормил почти всю Украину»: политолог Перенджиев назвал плюсы независимого Донбасса для РФ
21:02
Экономика
Инвестиционный стратег Суверов связал курс рубля с геополитической обстановкой
21:01
Весь мир
Парламент Ливии проведет 1 марта заседание по вынесению вотума доверия правительству Башаги
20:57
Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о попытке покушения на представителя республики в СЦКК
20:57
Спорт
Переживший клиническую смерть Эриксен сделал две передачи в матче с «Рейнджерс»
20:55
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Волочковой признался, что пиарится на романе с балериной
20:54
Экономика
«Укртрансгаз» объявил об усилении охраны ПХГ из-за конфликта на Украине
20:53
Общество
Медвежата Чук и Гек идут на поправку после спасения волгоградскими охотниками
20:53
Общество
Местный житель рассказал о накаленной обстановке в Луганске
20:53
Экономика
Дизайнер Шторм представил рендеры с возможным обликом седана «Москвич-2022»
Все новости

Лавров упрекнул Украину в «атаке на все русское»

Политика
Лавров упрекнул Украину в «атаке на все русское»
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 21 февраля. Ситуация на востоке Украины является атакой на все русское. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД выступил на заседании Совета безопасности РФ. Он обратил внимание, что президент Владимир Путин назвал происходящее в ЛДНР геноцидом.

«Геноцид связан и с историей создания Косово в качестве независимого объединения без какого-либо референдума. То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский, бандеровский режим в Киеве, — это тоже проявление геноцида. И в том, и в другом случае проявляется, если хотите, атака на славян, на православных и, в случае с Украиной, конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, Конституции Украины», — подчеркнул Сергей Лавров.

Участники заседания Совбеза обсуждали возможное признание Россией ЛНР и ДНР. Путин обещал, что примет решение по этому вопросу 21 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров упрекнул Украину в «атаке на все русское»
украина донбасс лавров
Комментировать