Лавров упрекнул Украину в «атаке на все русское»

Москва, 21 февраля. Ситуация на востоке Украины является атакой на все русское. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД выступил на заседании Совета безопасности РФ. Он обратил внимание, что президент Владимир Путин назвал происходящее в ЛДНР геноцидом.

«Геноцид связан и с историей создания Косово в качестве независимого объединения без какого-либо референдума. То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский, бандеровский режим в Киеве, — это тоже проявление геноцида. И в том, и в другом случае проявляется, если хотите, атака на славян, на православных и, в случае с Украиной, конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, Конституции Украины», — подчеркнул Сергей Лавров.