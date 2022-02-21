«С замиранием сердца»: Владимиров рассказал, как в Донбассе отнеслись к возможному признанию РФ

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в разговоре с ФАН высказался о ситуации в ДНР и ЛНР.

Сегодня, 21 февраля, состоялось заседание Совбеза РФ на тему принятия суверенитета двух соседних республик. Так, для Владимирова, который в эту минуту находится на территории Донбасса, эта история делится на две части.

«Первая [часть], конечно, [что] этого заседания Совбеза мы ждали очень долгие годы. Кто только не знает, как все эти годы страдал народ Донбасса! Люди действительно научились жить в подвалах. Целое поколение детей родились и уже пошли в школу, они не видели мира. Поэтому, когда мы с замиранием сердца слушали выступление членов Совбеза, действительно, было чувство гордости за свою страну, за себя, за свою семью, за Родину — за все, к чему мы имеем отношение», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Вторая же часть этой истории для Германа Владимирова — чувство опасения. Ведь, по его словам, так называемый «коллективный Запад с киевским марионеточным режимом, не остановятся на этом».

«Мне кажется, дай бог, чтобы я ошибался, но в ближайшие дни неизбежны провокации очень серьезные. Уже усилены обстрелы многократные, я думаю, что это будет усиливаться все больше, потому что это такая агония. Все как-то привыкли к полярному миру на Западе, они его делали. Мир давно многополярен, отношения всегда нужно строить на взаимоуважении и добропорядочности, а не с помощью силы и единого мнения», — заключил Герман Владимиров.

Тем временем продолжается срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) из-за обострения конфликта на границах Донбасса. В разговоре с ФАН уроженка Луганска поделилась переживаниями по поводу происходящей ситуации.