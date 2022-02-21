Депутат ЛНР Криеренко: Луганчане верят, что Путин признает независимость республик Донбасса

Депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко в разговоре с ФАН ответил, какую помощь оказывает беженцам российская сторона после вновь развернувшегося военного конфликта на границе Донбасса и Украины. Пока киевские власти пытаются добиться поддержки Запада, РФ в очередной раз помогает республикам не словом, а делом.

«К сожалению, мы сейчас видим, что эскалация нужна в первую очередь киевским властям, а также тем акторам, которые стоят за ними — это западные бенефициары внутриукраинского конфликта, который длится уже больше восьми лет. В последние дни луганчане и все жители республик наблюдают увеличение количества обстрелов. Начинают вспоминать жаркое лето 2014 года. И сейчас властями ЛДНР организована экстренная эвакуация жителей на территорию РФ», — сообщил депутат народного совета ЛНР.

Собеседник отмечает, что российская сторона также взяла на себя вопросы, связанные с размещением тех лиц, которым не к кому поехать в Российскую Федерацию. Стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение о выделении 10 тыс. рублей каждому нуждающемуся жителю ДНР и ЛНР.

Напомним, Путин сообщил о возможном признании республик Донбасса: окончательное решение станет известно вечером 21 февраля. Об этом глава государства сказал участникам заседания Совета безопасности РФ. Тем временем, по словам Криеренко, луганчане ждут итоги заседания Совбеза сильнее кого либо в мире.

«Мы видим огромный отклик от представителей гражданского общества, от МЧС России, от международных организаций, которые находятся на территории РФ, чтобы принять и помочь беженцам. Ну, прямо сейчас в эти минуты Пасечник и Пушилин обратились к Путину с просьбой признать независимость ЛДНР. Мы надеемся, что это обращение будет рассмотрено, и Владимир Владимирович в очередной раз нас поддержит», — уверен Александр Криеренко.

Ранее главы ЛНР и ДНР 21 февраля выступили с обращением к Владимиру Путину. Они попросили его признать независимость республик Донбасса и поблагодарили за помощь жителям региона. Позже члены Совбеза на внеочередном заседании поддержали эту позицию, объяснив необходимость данного шага.