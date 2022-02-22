«Наконец-то свободный Донбасс»: интернет-пользователи ликуют после официального признания ЛНР и ДНР

Жители Донецкой и Луганской народных республик с придыханием смотрели эфир внеочередного заседания Совета безопасности России и выступление президента Владимира Путина. Долгожданный момент истины настал, мечта миллионов людей осуществлена — жители Донбасса теперь могут рассчитывать на безопасность и спокойствие. Россияне в Сети обратились к новым соседям и поздравили их с историческим событием.

«Я рад за республики, искренне рад!» — пишет пользователь в Telegram.

«Долго молчал Путин, а теперь долго говорит. Браво, Владимир Владимирович!» — комментирует Mila.

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«Мы с женой тоже сидим ждем этих слов. Мы будем рады признанию. Наконец Донбасс будет свободным», — сообщил Дмитрий К.

«Я так новый год не ждал в 6 лет, как обращение президента», — радуется пользователь с ником Poo Lolo.

«Завтра школьникам и студентам будут показывать миллион раз это обращение — как урок истории!» — пишет Яна А.

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Решение о признании ЛНР и ДНР было принято на фоне массовой эвакуации мирных жителей региона, убежище которым предоставляет РФ. Люди были вынуждены покинуть свои дома после очередного обострения, спровоцированного усилением интенсивности нападений со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) началась около двух дней назад и продолжается из-за обострения конфликта на границах Донбасса.