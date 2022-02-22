Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 01:37
01:35
Политика
Байден решительно осудил признание Россией независимости Донбасса
01:35
Армия
Договор между Россией и ЛНР предполагает совместную оборону
01:32
Политика
Володин направил в профильные комитеты Госдумы договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
01:26
Политика
Байден провел трехсторонние переговоры с Макроном и Шольцем по вопросу Донбасса
01:25
Политика
Нидерланды анонсировали введение ЕС санкций в отношении России в ближайшие два дня
01:24
Политика
МИД России счел предсказуемой реакцию Запада на признание ЛДНР
01:23
Общество
Подайте на вооружение: украинские радикалы собирают деньги на квадрокоптеры для борьбы с ЛДНР
01:18
Политика
Евросоюз заявил о намерении «увидеть следующие шаги» России
01:15
Политика
МИД Турции призвал своих граждан покинуть восток Украины
01:14
Политика
Лидер «Альтернативы для Германии» указал на право жителей Донбасса самим решать свою судьбу
Все новости

«Наконец-то свободный Донбасс»: интернет-пользователи ликуют после официального признания ЛНР и ДНР
Общество
«Наконец-то свободный Донбасс»: интернет-пользователи ликуют после официального признания ЛНР и ДНР
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Жители Донецкой и Луганской народных республик с придыханием смотрели эфир внеочередного заседания Совета безопасности России и выступление президента Владимира Путина. Долгожданный момент истины настал, мечта миллионов людей осуществлена  жители Донбасса теперь могут рассчитывать на безопасность и спокойствие. Россияне в Сети обратились к новым соседям и поздравили их с историческим событием.

«Я рад за республики, искренне рад!» — пишет пользователь в Telegram.

«Долго молчал Путин, а теперь долго говорит. Браво, Владимир Владимирович!» — комментирует Mila.

«Наконец-то свободный Донбасс»: интернет-пользователи ликуют после официального признания ЛНР и ДНР
Prt Scr t.me /

«Мы с женой тоже сидим ждем этих слов. Мы будем рады признанию. Наконец Донбасс будет свободным», — сообщил Дмитрий К.

«Я так новый год не ждал в 6 лет, как обращение президента», — радуется пользователь с ником Poo Lolo.

«Завтра школьникам и студентам будут показывать миллион раз это обращение — как урок истории!» — пишет Яна А.

Россияне в Сети поздравили жителей Донбасса с признанием независимости
Prt Scr t.me /

Решение о признании ЛНР и ДНР было принято на фоне массовой эвакуации мирных жителей региона, убежище которым предоставляет РФ. Люди были вынуждены покинуть свои дома после очередного обострения, спровоцированного усилением интенсивности нападений со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) началась около двух дней назад и продолжается из-за обострения конфликта на границах Донбасса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Наконец-то свободный Донбасс»: интернет-пользователи ликуют после официального признания ЛНР и ДНР
россия донбасс украина
Комментировать