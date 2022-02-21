Продюсер Сумачева озвучила максимальную сумму штрафа за разглашение тайн шоу «Маска»

Москва, 21 февраля. Продюсер любимой многими телезрителями музыкальной программы «Маска» Юлия Сумачева поведала о строгих правилах проекта. Она рассказала о наказании для тех, кто случайно или преднамеренно разгласил секретную информацию.

Секреты популярного шоу очень дорого стоят. По словам Сумачевой, имена скрывающихся в бутафорских костюмах участников передачи засекречены. Их нельзя называть не за кулисами проекта, не, тем более, за его пределами.

«У массовки — миллион, у участников всех процессов цифра может доходить до 10 миллионов. Ажиотаж настолько велик, что постоянно происходят какие-то ЧП», — рассказала продюсер о штрафах в интервью изданию «СтарХит».

Третий сезон «Маски» стартовал на телеканале НТВ 13 февраля. В первом выпуске один из судей проекта, народный артист Филипп Киркоров пожалел номинантов на выбывание и решил, что они продолжат участие в шоу. Однако уже во втором эпизоде программы, который показали 20 февраля, члены жюри рассекретили героя в костюме Пса.