Почему Зеленский заговорил о пересмотре «неядерного» статуса Украины

На Мюнхенской конференции, которая проходила с 18 по 20 февраля этого года в Германии, президент Украины Владимир Зеленский выступил с весьма резонансной речью, в которой потребовал, чтобы Украине оказывали больше военной помощи и давали денег на оборону, а также включили ее в Североатлантический альянс.

Интересно, что, по мнению Зеленского, Запад просто обязан так поступить не потому, что Россия «агрессирует» на Украину, а по той причине, что Украина является «щитом», который «сдерживает одну из крупнейших армий мира». Судя по всему, уже от «агрессии в адрес ЕС».

Как указывает даже украинская пресса, такая постановка вопроса выглядит странно, поскольку предполагает намерения России «напасть на Европу», чего уж точно в Кремле делать не собираются. Впрочем, и об этом официальные представители России ранее говорили неоднократно, на Киев в Москве тоже «нападать» не собираются.

Однако, пожалуй, самым резонансным моментом речи Зеленского стали его слова о возможном пересмотре Будапештского меморандума 1994 года, по которому Украина отказалась от статуса ядерной державы.

«Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению», — заявил украинский президент.

Но для Запада это крайне болезненная тема, которая, мягко говоря, ни у кого не вызывает восторга, в первую очередь у того же Вашингтона, под давлением которого в 90-е Киев и подписался под собственным ядерным разоружением.

Интересным моментом является тот факт, что российской делегации на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности не было впервые с 1999 года. Причины, по которым Россия не сочла возможным посетить эту крупнейшую неформальную встречу, касающуюся вопросов глобальной безопасности, ранее озвучила спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

«Мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы эта конференция все более трансформируется в сугубо такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность», — заявила Захарова.

Проще говоря, в текущей повестке российский визит в Мюнхен превратился бы в бесконечные нападки со стороны Запада и бесконечные оправдания нашей страны. А позиция оправдывающегося — это совершенно не то амплуа, в котором может себе позволить выступать Россия. Тем более, что особо оправдываться не за что.

Однако делегация Украины, напротив, доехала. И стала требовать денег «на войну». Понятно, что в первую очередь слова Зеленского адресованы, например, Германии, которая отказалась от экспорта вооружений в адрес Киева. Более того, наложила вето на поставки немецкого оружия со стороны Эстонии.

С другой стороны, с начала очередной эскалации конфликта на востоке Украины стало известно, что Нидерланды готовы осуществить поставки снайперских винтовок с боеприпасами для ВСУ.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен еще в середине прошлого года прокомментировал «спонсорство» военного комплекса Украины.

«США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на 4,6 миллиарда долларов, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на миллиард долларов», — заключил Блинкен.

В январе 2022 года американский президент Джо Байден сделал похожее заявление.

«Мы уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов».

Global Look Press / CNP/AdMedia

То есть, если суммировать, то больше пяти миллиардов долларов было отправлено в адрес Киева со стороны Вашингтона. Большинство из этих денег пошли непосредственно на военные нужды Украины. И думается, что это не предел, да и не все реальные суммы траншей.

Поскольку до конца не ясно, входят ли в эти бюджеты содержание на востоке Украины инструкторов американских ЧВК и резервуаров с «неизвестными химическими соединениями», которые очень похожи на химическое оружие. О наличии таковых еще в декабре прошлого года докладывал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

И тут, казалось бы, куда уж больше денег, если речь идет о миллиардной помощи? Но дело в том, что от «войны», на которую Россия не явилась, Киев сейчас несет колоссальные потери. Только по предварительным данным, после начала массовой истерии по вопросу «российского вторжения» украинская экономика потеряла буквально за несколько дней 12,5 миллиарда долларов.

На текущий момент западное сообщество совершенно не горит желанием включать Украину в НАТО.

Об этом сказал на все той же Мюнхенской конференции канцлер Германии Олаф Шольц. Аналогичную точку зрения, судя по данным западных СМИ, обозначил на недавних переговорах в Киеве и глава Франции Эммануэль Макрон.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в прошедшее воскресенье высказал свое мнение.

«Союзники по НАТО очень ясно давали понять, что решать вопрос о членстве предстоит Украине и 30 союзникам, а не России… Мы не устанавливали никаких сроков для этого», — подчеркнул Столтенберг.

И в переводе с дипломатического на русский это означает, что Альянс, конечно, оставляет за собой право включать в свой состав все желающие государства. Но что касается Украины, то «как-нибудь потом».

Федеральное агентство новостей /

Важно понимать, что сейчас для Альянса позволить Украине войти в свой состав — это ввязаться в крайне рискованную авантюру. Особенно в свете эскалации на востоке этой страны. При этом война там идет настолько интенсивно, что снаряды долетают и до российской территории.

Вчера, например, стало известно, что один из таких снарядов уничтожил российский пограничный пункт на территории Ростовской области. К счастью, жертв нет. И хотя секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отрицает причастность ВСУ к данному инциденту, верится в это с трудом. Хотя бы потому, что больше в сторону России там стрелять попросту некому.

Параллельно с Москвой и Вашингтоном было принято приглашение Парижа для проведения переговоров Путина и Байдена по вопросам европейской безопасности. При этом Киев в очередной раз выразил недовольство от того, что представителей Украины на эту встречу закономерно не позвали.

Однако в данном случае позиция Киева в целом ясна, и он сам в вопросе европейской безопасности, чтобы там не утверждал Зеленский, является максимум объектом, а вовсе не субъектом глобальных политических процессов.

А слова про «сомнения» в отношении Будапештского меморандума явно не принесут Украине дополнительной популярности. Потому, что ядерной войны, которую в этом случае вполне может развязать Киев (а у тамошних политических элит может хватить ума и на такое), ни Европа, ни Штаты явно не хотят.

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