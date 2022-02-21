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Минтруд предложил увеличить отчисления в ФСС для повышения размера больничного

Экономика
Минтруд предложил увеличить отчисления в ФСС для повышения размера больничного
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Минтруд РФ предложил увеличить базу для социального страхования до уровня Пенсионного фонда. Это позволит повысить в полтора раза максимальные размеры декретных и больничных выплат, пишет «Российская газета».

Сейчас взносы в ПФР составляют 22% от заработка сотрудника и достигают 1,565 млн рублей в год, при этом в Фонд социального страхования уплачивают 2,9% от суммы оплаты труда, что соответствует 1,032 млн рублей.

В случае увеличения взносов в ФСС максимальная ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет к 2025 составит 57,4 тысячи рублей. В министерстве отметили что данное пособие представляет собой 40% от средней зарплаты.

Кроме того, вырастут больничные. При стаже восемь и более лет пособие по временной нетрудоспособности повысится до 143,5 тысячи в месяц, при стаже от пяти до восьми лет — до 114,8 тысячи, а при стаже до пяти лет будет равняться 86,1 тысячи.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что дистанционное оформление больничных будет доступно для россиян до середины марта. К изменению порядка формирования листков нетрудоспособности привело ухудшение эпидемиологической ситуации.

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пфр фонд социального страхования страховые взносы фсс больничные
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