Иран и Катар подписали ряд соглашений о развитии сотрудничества

Доха, 21 февраля. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани принял сегодня утром президента Ирана Эбрахима Раиси, который прибыл в аравийскую монархию для участия в предстоящем Форуме стран — экспортеров газа.

В ходе переговоров политики заключили соглашения о взаимной отмене визовых ограничений для дипломатов и увеличении объемов морских перевозок. Помимо этого, были подписаны программы сотрудничества в области спорта и телерадиовещания, а также множество меморандумов о взаимопонимании в областях, представляющих взаимный интерес: сферах дипломатических и политических консультаций, экономики, туризма, торговли, энергетики, промышленности, технологических разработок, образования, науки и культуры. В церемонии приняли участие присутствовавшие на встрече главы и представители министерств двух государств.

Ebrahim Raisi and Qatar's Emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, are also expected to discuss efforts to revive a stalled international deal to regulate Iran's nuclear programmehttps://t.co/BG0mzgY8TU — Radio Pakistan (@RadioPakistan) February 21, 2022

Стороны обсудили ряд внешнеполитических проблем, касающихся вооруженных конфликтов в Палестине, Афганистане, Сирии и Йемене. Также были затронуты переговоры по ядерной сделке, которые продолжаются в Вене и, по сообщениям участников, приближаются к завершению.

Ранее ожидалось, что Иран и Катар могут подписать соглашение о строительстве туннеля под Персидским заливом, который соединит два государства. Также в числе важнейших тем переговоров было озвучено развитие двустороннего воздушного сообщения. Незадолго до отлета Раиси сказал журналистам, что данный визит Тегеран рассматривает как шаг к активизации дипломатических отношений со своими соседями и возможность для расширения экономических и политических связей республики.

Форум, на котором помимо Катара будут присутствовать и представители других членов Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ), должен состояться 22 февраля. Участие Ирана в этом мероприятии довольно важно, поскольку страна обладает вторыми по величине запасами природного газа в мире и в случае снятия санкций может стать одним из поставщиков Европы, которая сейчас испытывает недостаток в таком горючем.

The Emir of Qatar @TamimBinHamad presented the t-shirt of the national football team of the country, which has been signed by all members of the team, as a memorial to the 2022 World Cup, to the President of #Iran Ebrahim Raisi. pic.twitter.com/6bPAFBBqaO — Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) February 21, 2022

Пока что Раиси встретился лишь с властями государства. Как сообщается, переговоры прошли в позитивной атмосфере, впоследствии президент Ирана и эмир Катара выступили на совместной пресс-конференции. Аль Тани, принимая гостя, подарил Раили именную майку национальной сборной Катара по футболу под номером 22, символизирующим предстоящий чемпионат мира, который должен пройти в стране осенью этого года.

Катар является одним из немногих представителей ССАГПЗ, поддерживающих добрососедские отношения с Ираном. Особенно связи между ними укрепились в 2017 году, когда эмират оказался в блокаде нескольких арабских государств. Доха регулярно выступала в качестве посредника между Исламской Республикой и ее региональными и мировыми противниками, например, обеспечивая непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном.

Теперь, как подозревают некоторые эксперты, Катар тайно передает между ними сообщения касательно венских переговоров по ядерной сделке. Власти монархии активно выступают за ее возрождение и пытаются подтолкнуть участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к достижению консенсуса по остающимся спорным вопросам.