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Кремль: Путин предложил Пашиняну провести встречу в Москве

Политика
Кремль: Путин предложил Пашиняну провести встречу в Москве
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну провести встречу в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в ходе телефонного разговора пригласил Пашиняна посетить Москву с официальным визитом. Данное предложение было сделано с учетом предстоящего 30-летия дипотношений между РФ и Арменией.

«С учетом отмечаемого в апреле текущего года 30-летия дипломатических отношений между РФ и Республикой Армения Владимир Путин пригласил Никола Пашиняна посетить нашу страну с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Переговоры между двумя лидерами пройдут 22 февраля. Стороны подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии и обсудят реализацию договоренностей по НКР.

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