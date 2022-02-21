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Экс-министр нефти Египта Камаль счел российский газ безальтернативным для ЕС

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 19:02
Экономика
Экс-министр нефти Египта Камаль счел российский газ безальтернативным для ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Каир, 21 февраля. Рост цен на углеводороды может сделать российский газ незаменимым для европейских потребителей, заявил экс-министр нефти Египта Усама Камаль в разговоре с РИА Новости.

Прекращение Россией поставок голубого топлива грозит стать настоящей трагедией для стран ЕС, Геополитическое обострение уже привело к повышению котировок нефти.

«Напряженная обстановка в Восточной Европе уже привела к росту цен на нефть до рекордного за последние годы уровня, превысившего 95 долларов за баррель. В случае если кризис затянется, рост продолжится», — отметил Камаль.

Контракты «Газпрома» с КНР являются хорошим уроком для Европы, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, китайцы оказались более осмотрительными в плане энергетики, не отдавая все на волю биржевых котировок.

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Все новости / Экономика / Экс-министр нефти Египта Камаль счел российский газ безальтернативным для ЕС
евросоюз газ энергетика поставки газа Россия и ЕС камаль
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