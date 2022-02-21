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Пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram

Общество
Пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram
pixabay.com

Москва, 21 февраля. Сбои зафиксированы в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Около 17:57 по московскому времени поступило 233 жалобы — 54% пользователей сообщили о проблемах с подключением к серверу, 24% — о сбоях в работе приложения, еще 21% — о неполадках с отправкой сообщений.

Ранее сбои в работе Telegram зафиксировали 7 февраля. Тогда большая часть обращений поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. Пользователи сообщали о проблемах с подключением к сервису и отправкой сообщений.

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