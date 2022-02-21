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Apple обновит линейку Mac в 2022 году

Технологии
Apple обновит линейку Mac в 2022 году
Prt Scr youtube.com  /  ConceptsiPhone

Лос-Анджелес, 21 февраля. Крупнейшая американская технологическая компания Apple выпустит сразу несколько новых компьютеров Mac в этом году, а также новый чип M2.

Производитель планирует выход 13-дюймового MacBook Pro, обновленного MacBook Air, а также 24-дюймового настольного iMac. Все новинки получат процессор M2, сообщает Bloomberg.

Кроме того, резиденты Купертино включат в линейку новый iPad Air и iPhone SE второго поколения. По информации инсайдеров, презентация техники состоится 8 марта.

Ранее конкурент Apple, компания Google анонсировала новую операционную систему Chrome OS Flex, предназначенную для старых компьютеров на Windows или MacOS. Таким образом IT-гигант хочет переманить владельцев «яблочной» техники предыдущих поколений.

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