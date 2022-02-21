Советник главы ДНР Кимаковский: госслужащие Донбасса встали под ружье, несмотря на угрозу жизни

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в беседе с ФАН прокомментировал попытку подрыва рынка в Донецке, а также рассказал, как в военкоматы Донбасса приходят отцы вместе со своими сыновьями.

По словам Кимаковского, диверсант не справился с взрывным устройством и подорвался сам. Собеседник также вспомнил случай в Еленовке, где подрывники пробовали уничтожить склады с горючим.

«От обстрела погиб шахтер в Донецке. Позапрошлой ночью обстреливали Киевский район Донецка так, что в центре тряслись стекла. В виду этого было принято решение о полной эвакуации жителей этого микрорайона. При этом «хочешь, не хочешь», а эвакуировали абсолютно всех, поскольку нахождение там представляет угрозу для жизни», — говорит советник главы Донецкой народной республики.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кимаковский обеспокоен, что вокруг Украины стянуты серьезные силы: из Одессы подтянуты комплексы противовоздушной обороны С-300, а бригады и вооруженные формирования Украины укомплектовываются минометами натовского стандарта. Однако жители Донбасса не намерены сдаваться и готовы отстаивать свою свободу и независимость до конца.

«На линии разграничения уже есть все виды вооружения, отправленного Киеву Великобританией и США: противотанковые пусковые установки и так далее. В Донецке проходят мобилизационные мероприятия. Что мне бросилось в глаза так это то, что в военкоматы идут не только мужчины разных возрастов, но и женщины. В один из военкоматов пришел семидесятилетний мужчина со своими сыновьями. Понимаете, насколько там серьезная ситуация. Сейчас создан оперативный штаб, все сотрудники администраций и госучреждений в буквальном смысле этого слова встали под ружье», — сообщил политик.

Тем временем срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжается из-за обострения конфликта на границах Донбасса.