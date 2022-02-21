Барановская и Киркоров на дне рождения дочери Жасмин решили пожениться

Москва, 21 февраля. Звезды отечественного шоу-бизнеса Юлия Барановская и Филипп Киркоров оказались в списке приглашенных гостей на празднование первого юбилея дочери певицы Жасмин. Во время вечеринки ведущая программы «Мужское / Женское» на Первом канале сделала неожиданное заявление.

Дочери заслуженной артистки Маргарите исполнилось 10 лет. По этому случаю Жасмин пригласила многих российских знаменитостей, чтобы те разделили радостное событие в жизни большого семейства. Мероприятие проходило в непринужденной обстановке в одном из столичных ресторанов.

Барановская и Киркоров в течение вечера сидели за одним столиком, но в какой-то момент, неожиданно для окружающих, телеведущая и король российской эстрады начали целоваться. Компрометирующее видео бывшая жена экс-футболиста Андрея Аршавина опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

«Для тех, кто не знает, — мы решили пожениться. Давайте, кричите нам «Горько!». Аааа!» — цитирует эмоциональное заявление Барановской издание Popcake.

Между тем знаменитость не устает удивлять поклонников, делая сенсационные признания. Несколькими днями ранее ведущая Первого канала сообщила, что «обожает» певца Егора Крида.