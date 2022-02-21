«Золотой рейс» с российскими олимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево

Москва, 21 февраля. Самолет с победителями и призерами зимних Олимпийских игр 2022 года приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Российские лыжники, биатлонисты, фигуристы и хоккеисты, завоевавшие медали на 24-й зимней Олимпиаде в Пекине, вернулись в Москву. В Шереметьево спортсменов встречали многочисленные болельщики и журналисты. Среди прилетевших в Шереметьево был и знаменосец сборной России на закрытии ОИ-2022 Александр Большунов, завоевавший пять медалей на зимних Играх.

Всего спортсмены из РФ стали обладателями 32 наград различного достоинства на пекинской Олимпиаде. Сборная России, выступавшая в Пекине под флагом ОКР, заняла девятое место в медальном зачете ОИ-2022. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.