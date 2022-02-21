Подконтрольные Франции СМИ пытаются дискредитировать деятельность России в ЦАР

Банги, 21 февраля. Подконтрольные Парижу издания пытаются использовать старое видео из ЦАР для дискредитации деятельности российских инструкторов в африканской республике. Новый вброс опубликовал телеканал France 5.

Запись представляет собой кадры, якобы снятые с беспилотного летательного аппарата. Журналисты бывшей метрополии дезинформируют читателей, уверяя, что происходит это в районе субпрефектуры Бокаранга. На записи видна колонна техники отечественных специалистов, которые в какой-то момент останавливают двух мотоциклистов, а когда те пытаются убежать — стреляют им вслед.

По традиции западной прессы момент подается с обвинениями в расстреле мирного населения. Однако на самом деле указанная видеозапись появилась в Сети еще в ноябре 2021 года. Ее в Telegram опубликовала администрация «Канала специального назначения».

«Колонна инструкторов в объективе БПЛА "Орлан-10" в 20 километрах от Банги, где боевики напали на гражданский авто», — значится в подписи к ролику.

Становится понятно, что специалисты из России, которых французское СМИ называет сотрудниками «ЧВК Вагнера», попросту защитили мирных жителей от нападения радикалов, когда проезжали мимо. А представители СМИ Пятой республики взяли старую запись, «правильно смонтировали», провели цветокоррекцию, наложили несколько эффектов и выдали как новое «разоблачение», в очередной раз подтвердив намерения Елисейского дворца дискредитировать русских.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Международная редакция Федерального агентства новостей связалась с главой Содружества офицеров за международную безопасность Александром Ивановым и попросила прокомментировать новый вброс французских СМИ.

«Я не смотрел опубликованный ролик, но его изучил наш юрист, который сопровождает СОМБ. Он сказал, что в этом фильме есть упоминание российских инструкторов в ЦАР и однозначно сказал, что там продолжают качаться антироссийские фейки и делаются обвинения, которые не имеют никакого конкретного подтверждения. Он уже начал готовить обращение во французский суд, чтобы добиться блокировки распространения этих вбросов», — сообщил руководитель содружества в интервью корреспонденту ФАН.

По его словам, добиться справедливости будет непросто, так как дезинформационный материал подконтрольное Парижу издание выпустило «прямо во время антироссийской истерии по вопросу Украины».

«Очевидно, что это часть продолжающейся пропагандисткой кампании. Их задача выставить нас — варварами. Но мы будем биться за правду и правды добьемся», — заключил Александр Иванов.

Это далеко не первый подобный случай, когда западные издания намеренно искажают информацию. Особенно отличился на этом поприще подконтрольный Франции ресурс Corbeau News.

К примеру, в сентябре 2021 года глава СОМБ Иванов уже опровергал фейк об отечественных специалистах.

«В очередной раз произошел информационный вброс против сотрудников СОМБ. Французское издание решило выдумать новое чудовищное преступление, к которому якобы могли быть причастны инструкторы. Сайт этой платформы заблокировали в ЦАР для того, чтобы уберечь граждан от дезинформации, но кто-то продолжает поддерживать пропагандистскую редакцию, работающую из Франции», — написал он на официальной странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению Иванова, потребность Пятой республики в тиражировании заведомо ложной информации можно объяснить тем, что она окончательно утратила доверие среди местного населения, а также лишилась возможности проводить неоколониальную политику на Черном континенте.

Федеральное агентство новостей /

В мае 2021 года французское издание RFI выпустило ангажированный материал с нападками на специалистов из РФ. В публикации говорилось, что они якобы совершали преступления на территории ЦАР.

Примечательно, что сотрудники ресурса не представили никаких доказательств голословным утверждениям. Тогда вброс опроверг пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

«Мы не должны позволять подобное. С каких пор RFI интересует благополучие Центральноафриканской Республики? Только благодаря помощи союзников наша страна смогла разгромить конгломерат хорошо вооруженных группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Эмбарго ООН оставило армию (FACA) практически безоружной перед бандитами. Преодолеть это препятствие помогла поддержка союзников в лице России и Руанды. Мы работали с партнерами, у которых есть оружие. Это сотрудничество позволило нам отразить атаки террористов. А теперь нас пытаются заставить поверить в то, что мы применяли чрезмерную силу», — сообщил он.

Спустя несколько дней журналисты RFI выпустили новый материал, опирающийся на сфабрикованный отчет независимых экспертов ООН, обнародованный в апреле 2021 года. В нем авторы попытались в очередной раз очернить помощь РФ Центральноафриканской Республике. Тогда же координатор центральноафриканского общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи назвал обвинения голословными.