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Шойгу: американских ПТРК Javelin на Украине больше, чем в некоторых странах НАТО

Армия
Шойгу: американских ПТРК Javelin на Украине больше, чем в некоторых странах НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Страны НАТО продолжают накачку Украины вооружениями с неясной целью, несмотря на предупреждения Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках совещания Совбеза.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза для обсуждения ситуации в Донбассе и вокруг Украины. Министр обороны Сергей Шойгу отметил напряженную ситуацию на всей линии соприкосновения сил и отметил, что НАТО не прекратила снабжение ВСУ оружием.

«Американских ПТРК Javelin на Украине больше, чем в некоторых странах НАТО», — заявил Шойгу.

Министр также отметил, что Киев сосредоточил на передовых позициях на востоке страны свыше 60 тысяч солдат и офицеров ВСУ.

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украина нато шойгу
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