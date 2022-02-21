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Нарышкин «включил» республики Донбасса в состав России

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 19:12
Политика
Нарышкин «включил» республики Донбасса в состав России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин допустил ошибку на заседании Совбеза. Инцидент произошел во время обсуждения вопроса о признании ЛНР и ДНР.

Так, Нарышкин заявил, что поддерживает включение Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Президент страны Владимир Путин, который также принимал участие в совещании, заметил, что речь шла о другом.

«Я поддерживаю предложение об их независимости», — поправился Нарышкин.

Ранее власти ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их как независимые государства. Как считают в Донецке, в этом случае возможно заключение договора о дружбе и сотрудничестве.

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Все новости / Политика / Нарышкин «включил» республики Донбасса в состав России
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