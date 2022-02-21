Нарышкин «включил» республики Донбасса в состав России

Москва, 21 февраля. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин допустил ошибку на заседании Совбеза. Инцидент произошел во время обсуждения вопроса о признании ЛНР и ДНР.

Так, Нарышкин заявил, что поддерживает включение Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Президент страны Владимир Путин, который также принимал участие в совещании, заметил, что речь шла о другом.

«Я поддерживаю предложение об их независимости», — поправился Нарышкин.

Ранее власти ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их как независимые государства. Как считают в Донецке, в этом случае возможно заключение договора о дружбе и сотрудничестве.