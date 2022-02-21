Лавров заявил об отсутствии альтернатив в ситуации с признанием ЛДНР

Москва, 21 февраля. Другого пути, кроме как признать независимость республик Донбасса, не существует. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе внеочередного заседания Совета безопасности России дипломат отметил, что признание ДНР и ЛНР является единственным способом урегулировать ситуацию в регионе. По его словам, два-три дня никак не повлияют на обстановку.

«Не вижу другого пути, два-три дня ничего не изменят», — сказал Лавров.

Как стало известно ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик Донбасса. Ситуация на территории юго-востока Украины не меняется уже на протяжении восьми лет, подчеркнул он.