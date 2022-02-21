Абдулов приходил к сыну: актер мог быть замечен в доме незаконнорожденного ребенка

Одна из соседок матери предполагаемого сына советского артиста Александра Абдулова утверждает, что актер приезжал к незаконнорожденному ребенку в Майкоп. Об этом она рассказала редактору программы «Пусть говорят».

Жильцы дома №187 по улице Комсомольской по фото сразу же распознали свою соседку Нину Шиподько. По их словам, она была глубоко одинокой женщиной и вела затворнический образ жизни.

Кадр из фильма «Лузер» /

«Это очень хороший человек. Прожили мы в одном доме вместе с 1972 года. У нее сынок Сережа есть. Лет на 5 младше меня. выросли в одном дворе. С папой Сергея я не знаком», — рассказал вышедший из подъезда мужчина.

«Это Нина. Она была женщина неплохая. Она вела себя так, будто была одинокая, и что-то такое у нее случилось в жизни», — добавила пожилая соседка.

Что касается Абдулова, любопытная дама его видела и в самом городе, и в своем доме, где под одной крышей с ней проживала семья Шиподько.

Pr Scr youtube.com / Пусть говорят

«Сначала, по-моему, я его увидела в парке. А потом я его увидела, когда он сюда к сыну приходил, на что Нина мне сказала: «Это мой муж», — заявила соседка.

Однако сам Сергей Шиподько, заявивший о себе как о незаконнорожденном сыне звезды театра и кино, не узнал ни одну из соседок. Визиты Абдулова он тоже не помнит и назвал откровения пожилой соседки ерундой. К слову, сам он покинул родную Адыгею в 15 лет.

Мужчина рассказал о своих планах открыть театр памяти Абдулова. Также в случае подтверждения родства с актером он намерен поменять свою фамилию.