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Путин: решение о признании независимости республик Донбасса будет принято 21 февраля

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 18:36
Политика
Путин: решение о признании независимости республик Донбасса будет принято 21 февраля
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 февраля. Президент России Владимир Путин примет решение о возможном признании республик Донбасса 21 февраля. Об этом глава государства сказал участникам заседания Совета безопасности РФ.

Российский лидер в течение нескольких часов слушал доклады государственных деятелей по этому вопросу. Свои позиции озвучили председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председатель Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

«Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня», — ответил им Владимир Путин.

Главы ЛНР и ДНР 21 февраля выступили с обращением к Владимиру Путину. Они попросили его признать независимость республик Донбасса и поблагодарили за помощь жителям региона. Позже члены Совбеза на внеочередном заседании поддержали эту позицию, объяснив необходимость данного шага.

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