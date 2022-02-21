Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 19:33
19:33
Весь мир
Иванов: СОМБ готовит иск во французский суд для защиты российских инструкторов в ЦАР от вбросов
19:33
Происшествия
Мужчина упал с моста на Ушаковской развязке в Петербурге
19:32
Происшествия
СК возбудил дело о гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры после обстрелов в ДНР
19:29
Общество
Терапевт Губанова призвала обращаться к врачу даже после легкого течения COVID-19
19:28
Общество
Видеокассету с фильмом «Терминатор» продали в США за 2,5 млн рублей
19:28
Весь мир
Бывший министр обороны Франции признал ошибки командования операции «Бархан» в Мали
19:26
Происшествия
СК возбудил дело после уничтожения ВСУ погранпункта в Ростовской области
19:23
Армия
ВСУ обстреляли район донецкого аэропорта из танкового орудия
19:20
Общество
Продюсер Сумачева озвучила максимальную сумму штрафа за разглашение тайн шоу «Маска»
19:17
Происшествия
Бывшую жену волгоградского полицейского обвинили в совращении соседа-подростка
Все новости

Елизавета Туктамышева пропустит финал Кубка России по фигурному катанию

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 18:31
Спорт
Елизавета Туктамышева пропустит финал Кубка России по фигурному катанию
instagram.com  /  @liza_tuktik

Саранск, 21 февраля. Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит в финале Кубка России.

Заслуженный тренер РФ Алексей Мишин сообщил, что его подопечная Елизавета Туктамышева пропустит финал Кубка России, который пройдет в Саранске. Слова наставника приводит «Матч ТВ».

«Туктамышева продолжает сезон, ближайший турнир — командный турнир в Сочи», — отметил тренер Туктамышевой.

Финал Кубка России пройдет с 23 по 27 февраля. Турнир является одним из этапов отбора на планетарное первенство для запасных .Чемпионат мира по фигурному катанию в мае примет Монпелье.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост в Instagram-аккаунте после скандала на ОИ-2022. Она поблагодарила за поддержку заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе и коллег наставницы.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Елизавета Туктамышева пропустит финал Кубка России по фигурному катанию
спорт фигурное катание кубок россии туктамышева
Комментировать