Елизавета Туктамышева пропустит финал Кубка России по фигурному катанию

Саранск, 21 февраля. Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит в финале Кубка России.

Заслуженный тренер РФ Алексей Мишин сообщил, что его подопечная Елизавета Туктамышева пропустит финал Кубка России, который пройдет в Саранске. Слова наставника приводит «Матч ТВ».

«Туктамышева продолжает сезон, ближайший турнир — командный турнир в Сочи», — отметил тренер Туктамышевой.

Финал Кубка России пройдет с 23 по 27 февраля. Турнир является одним из этапов отбора на планетарное первенство для запасных .Чемпионат мира по фигурному катанию в мае примет Монпелье.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева опубликовала первый пост в Instagram-аккаунте после скандала на ОИ-2022. Она поблагодарила за поддержку заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе и коллег наставницы.