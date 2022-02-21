Пентагон назвал 21 февраля датой предполагаемого «российского вторжения» на Украину

Вашингтон, 21 февраля. Представители Пентагона назвали новую дату якобы «вторжения России» на Украину. Теперь американская разведка уверена в том, что «нападение» может произойти уже 21 февраля.

На фоне обострения ситуации на востоке Украины Пентагон сделал очередное заявление о возможной дате «вторжения российских войск» на Украину. Теперь в США считают, что операция ВС РФ может начаться уже сегодня, 21 февраля, о чем заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

До этого Белый дом утверждал, что Россия «нанесет удар» в ночь с 15 на 16 февраля. В Кремле при этом опровергают любые сообщения о якобы планируемой агрессии в адрес Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что реагировать на подобные вбросы без юмора уже не получается и предложил украинцам завести будильники, чтобы точно не проспать нападение.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя сообщения западных СМИ, отметила, что Москва, согласно этим публикациям, уже два месяца «вторгается» в соседнюю страну. Об этом сообщил RT.