Москва, 21 февраля. Киевский марионеточный режим не имеет возможности принимать самостоятельные решения. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дипломат подчеркнула, что Украина нуждается в развитии военного конфликта на территории Донбасса. Это поможет украинским властям оправдать ухудшающуюся экономическую ситуацию в государстве. Для лидеров стран Запада эскалация ситуации станет очередным антироссийским проектом.

Матвиенко также указала на имитацию исполнения условий Минских соглашений со стороны Киева. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что исполнение минских договоренностей станет единственным способом урегулирования «украинского кризиса».