Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 19:33
19:32
Происшествия
СК возбудил дело о гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры после обстрелов в ДНР
19:29
Общество
Терапевт Губанова призвала обращаться к врачу даже после легкого течения COVID-19
19:28
Общество
Видеокассету с фильмом «Терминатор» продали в США за 2,5 млн рублей
19:28
Весь мир
Бывший министр обороны Франции признал ошибки командования операции «Бархан» в Мали
19:26
Происшествия
СК возбудил дело после уничтожения ВСУ погранпункта в Ростовской области
19:23
Армия
ВСУ обстреляли район донецкого аэропорта из танкового орудия
19:20
Общество
Продюсер Сумачева озвучила максимальную сумму штрафа за разглашение тайн шоу «Маска»
19:17
Происшествия
Бывшую жену волгоградского полицейского обвинили в совращении соседа-подростка
19:13
Происшествия
Рабочие украли вещи студентов петербургского университета во время ремонта общежития
19:11
Экономика
Минтруд предложил увеличить отчисления в ФСС для повышения размера больничного
Все новости

Израиль намерен увеличить торговый обмен с Марокко до 500 млн долларов

Весь мир
Израиль намерен увеличить торговый обмен с Марокко до 500 млн долларов
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Рабат, 21 февраля. Тель-Авив стремится увеличить годовой объем торговли с Марокко до 500 миллионов долларов. Об этом объявила в понедельник министр экономики Израиля Орна Барбивай, передает агентство Reuters.

По ее словам, за 2021 год показатель составил 131 миллион. После нормализации отношений в конце 2020 года оба государства предпринимают шаги по расширению партнерства.

Глава минэкономики сделала заявление после переговоров в Рабате с министром промышленности и торговли североафриканского королевства Риадом Меззуром. Стороны подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

«В рамках этой сделки две страны обязуются содействовать торговле и инвестициям, в частности, в аэрокосмическую, автомобильную, агропродовольственную, текстильную и фармацевтическую промышленность», — сообщил Меззур на пресс-конференции по итогам встречи.

Он добавил, что Рабат также надеется на сотрудничество с Тель-Авивом в областях, связанных с созданием промышленных зон.

Визит Барбивай в африканскую страну состоялся через три месяца после того, как стороны подписали историческое соглашение в сфере безопасности. В рамках договора Израиль поставит королевству зенитно-ракетные комплексы «Барак-8».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Израиль намерен увеличить торговый обмен с Марокко до 500 млн долларов
израиль марокко
Комментировать