Израиль намерен увеличить торговый обмен с Марокко до 500 млн долларов

Рабат, 21 февраля. Тель-Авив стремится увеличить годовой объем торговли с Марокко до 500 миллионов долларов. Об этом объявила в понедельник министр экономики Израиля Орна Барбивай, передает агентство Reuters.

По ее словам, за 2021 год показатель составил 131 миллион. После нормализации отношений в конце 2020 года оба государства предпринимают шаги по расширению партнерства.

Глава минэкономики сделала заявление после переговоров в Рабате с министром промышленности и торговли североафриканского королевства Риадом Меззуром. Стороны подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

«В рамках этой сделки две страны обязуются содействовать торговле и инвестициям, в частности, в аэрокосмическую, автомобильную, агропродовольственную, текстильную и фармацевтическую промышленность», — сообщил Меззур на пресс-конференции по итогам встречи.

Он добавил, что Рабат также надеется на сотрудничество с Тель-Авивом в областях, связанных с созданием промышленных зон.

Визит Барбивай в африканскую страну состоялся через три месяца после того, как стороны подписали историческое соглашение в сфере безопасности. В рамках договора Израиль поставит королевству зенитно-ракетные комплексы «Барак-8».