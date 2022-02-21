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Советник главы ДНР Кимаковский: Взрыв хлора в Горловке мог привести к техногенной катастрофе
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Советник главы ДНР Кимаковский: Взрыв хлора в Горловке мог привести к техногенной катастрофе
Политика
Советник главы ДНР Кимаковский: Взрыв хлора в Горловке мог привести к техногенной катастрофе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ФАН ответил, как властям республики удалось принять нелегкое решение об эвакуации местных жителей и как отзывчивые граждане РФ подъезжали к границе на машинах, забирали беженцев и развозили их по домам.

«Обстановка на линии разграничения очень сложная. Особенно сложная она была 17-18 февраля, когда было принято решение об объявлении эвакуации. Эвакуация стала вынужденной мерой. Очень сильно обстреливали Горловку, Светлодарскую дугу и Дебальцево. Я лично был в Дебальцево и разговаривал с людьми, с которыми восстанавливали этот населенный пункт еще в 2015 году. По их словам, обстрелы были серьезные. Стреляли из орудий 120-155 калибра, получается, что из минометов и гаубиц отрабатывали. В последние два дня в республике активизировались диверсионно-разведывательные группы. Ими была предпринята попытка взорвать химическое предприятие в Горловке, что могло привести к техногенной катастрофе. В результате пострадали бы десятки тысяч людей», — говорит Кимаковский.

Советник главы ДНР Кимаковский: Взрыв хлора в Горловке мог привести к техногенной катастрофе
Народные новости / Дмитрий Астрахань

После произошедшего в Горловке у местных властей не осталось сомнений, что нужно предпринимать беспрецедентные меры по эвакуации мирного населения. В первую волну прибыл дополнительный поезд из Дебальцево, плановых рейсов не хватало. Также главой республики и главой города было принято решение о дополнительной эвакуации автобусами. Всех жителей старались вывезти, вдоль всей дороги в сторону Успенки на протяжении 100 км тянулись автобусы.

На границе с Россией курсанты МЧС помогали в пешем порядке перебраться женщинам с детьми на сторону РФ. Там организовывались колонны, которые в сопровождении машин сотрудников ГИБДД направлялись в пункты размещения беженцев в Ростовской и ближайших областях.

Со слов Кимаковского, он видел, что к границе подъезжали граждане РФ, забирали беженцев и развозили по домам.

Срочная эвакуация жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) началась около двух дней назад и продолжается из-за обострения конфликта на границах Донбасса.

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