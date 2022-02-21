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ЦБ: годовая инфляция может составить 8,5% в первом квартале 2022 года

Экономика
ЦБ: годовая инфляция может составить 8,5% в первом квартале 2022 года
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 21 февраля. Инфляция может замедлиться до показателя в 8,5% после первого квартала текущего года. Данный прогноз обосновали специалисты Центрального банка России в докладе о денежно-кредитной политике.

Инфляция в прошедшем квартале оценивается в 8,8%. По состоянию на конец января она составила 8,73%. Российский регулятор ранее предполагал, что дезинфляционные процессы будут набирать темп. Но падение курса рубля и заставили организацию пересмотреть прошлые прогнозы.

«С учетом произошедшего в ноябре-январе ослабления курса рубля и более высокой, чем ожидалось ранее, экономической активности, Банк России повысил прогноз годовой инфляции на I квартал 2022 года до 8,5% в годовом выражении», — говорится в докладе.

Минэкономразвития ранее зафиксировало замедление инфляции в России. Сообщается, что основным фактором, влияющим на динамику, стала сфера туристических и регулируемых услуг.

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центробанк прогноз инфляция рубль экономика россии
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