Дмитрий Козак: власти Украины не видят возможности особого статуса для Донбасса

Москва, 21 февраля. Украинская сторона не рассматривает возможность предоставления особого статуса для Донбасса. Об этом заявил замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак.

Политик выступал во время заседания Совбеза России с участием президента Владимира Путина. По его словам, Киев держит в секрете вопрос о том, каким он видит статус Донбасса.

«Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса», — сказал Козак.

Ранее стало известно, что лидеры ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин попросили Владимира Путина признать независимость республик.