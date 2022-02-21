Индекс Мосбиржи усиливает падение на фоне ситуации в Донбассе

Москва, 21 февраля. Рублевый индекс Московской биржи продолжает падать на фоне ситуации вокруг Донбасса. Согласно данным торговой площадки, показатель опустился ниже 3000 пунктов впервые с 10 ноября 2020 года.

После опубликования новости о просьбе глав ЛДНР признать независимость республик индекс Мосбиржи потерял 9,27%. Это говорит о том, дешевеют акции крупнейших российских компаний. Индекс РТС упал ниже 1200 пунктов. При этом курс евро превысил 89 рублей, а доллара — 79 рублей.

На старте торговой сессии курсы доллара и евро снижались. Курс американской валюты расчетами «завтра» потерял 41 копейку относительно показателя закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 7:12 по московскому времени установился на уровне 76,89 рубля. В это же время курс евро снизился на 22 копейки, достигнув 87,33 рубля.