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Шойгу: обстрелы и диверсии ВСУ оставили Донецк без водоснабжения

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 18:15
Армия
Шойгу: обстрелы и диверсии ВСУ оставили Донецк без водоснабжения
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 февраля. Столица Донецкой Народной Республики практически полностью лишена холодной воды из-за обстрелов и диверсий украинских силовиков, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Водоснабжение отсутствует в 90% домовладений и квартир Донецка, отметил глава российского военного ведомства на заседании Совета безопасности РФ. Он сообщил, что Луганск после артударов и диверсий ВСУ на две трети остался без природного газа.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин начал заседание российского Совбеза с обсуждения ситуации в Донбассе.

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Луганск донецк шойгу
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