«Украина доигралась»: политолог Дудчак назвал причину признания Донбасса Россией

Экстренное заседание Совета безопасности России длилось чуть более полутора часов. Президент Владимир Путин подчеркнул, что специально ни с кем из чиновников заранее не говорил, не интересовался их мнением, чтобы участники заседания озвучили его без всякой предварительной подготовки. Первыми выступили глава МИД Сергей Лавров и замглавы Администрации президента Дмитрий Козак выразили свое мнение относительно будущего Минских соглашений. По словам спикеров, Украина их не собирается выполнять. В этой связи участники заседания выступили за возможное призвание Донецкой и Луганской народных республик.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин также поддержал предложение о признании независимости республик. Его поддержали и председатель Совфеда Валентина Матвиенко, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны России Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, министр МВД Владимир Колокольцев и полномочный представитель президента России Игорь Щеголев. Премьер-министр Михаил Мишустин, говоря о возможных санкциях за признание ЛНР и ДНР, отметил, что подготовка к реакции на подобные рестрикции ведется давно.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

В свою очередь политолог и экономический эксперт Александр Дудчак в комментарии ФАН рассказал, почему Владимир Путин принял решение признать ДНР и ЛНР. По его мнению, Украина «доигралась».

«Вы знаете, с одной стороны — об этом много говорили и этого ждали, а с другой — все равно это было неожиданно. Украина в последние дни явно нагло нарушает Минские соглашения и перешла все границы. Она несколько дней уже обстреливает населенные пункты Донбасса по всей линии фронта, из-за этого идет эвакуация мирных жителей в Россию. Кроме того, уже два снаряда прилетело на территорию России, также диверсионная группа Украины при поддержке бронетехники предприняла попытку пересечь границу с РФ. По-моему, Украина доигралась», — сказал он.

Кадр Вести.Ru /

Далее Александр Дудчак сообщил, что власти России до последнего надеялись на том, что Украина все же начнет выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, но вместо этого киевские власти лишь концентрировали ударную группировку на границе с Донбассом.

«Знаете, большое чувство гордости за людей, которые принимают такие решения. Это уже давно нужно было сделать. Но до последнего была надежда, что киевские власти все же образумятся и начнут выполнять Минские соглашения. Но эта история уже тянется восемь лет, сколько еще можно ждать?! Поэтому это оправданное и своевременное решение», — резюмировал Александр Дудчак.

Весь Донбасс ждет решения России по признанию независимости республик Донбасса. Об этом рассказал политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.