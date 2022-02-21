Депутат Валуев не исключает применения ВСУ и нацбатами химического оружия в Донбассе 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев оценивает публикацию посольства США в Москве о возможных терактах в России как часть спланированной кампании по втягиванию России в конфликт в Донбассе.

«Это пазл большой игры, чтобы всеми путями вынудить Россию так или иначе защищать жизнь своих граждан, которых в ДНР и ЛНР находится несколько сотен тысяч», — заявил Николай Валуев.

По мнению депутата, чтобы вынудить Россию на ответные действия, на территориях республик ВСУ и националистическими батальонами могут быть организованы различные провокации, в том числе террористического характера с применением химического оружия.

«Под каким соусом будут осуществляться эти провокации, будет ли это химическая атака или бомбежки жилых объектов Донецка и Луганска — этот вопрос надо отнести к умам тех военных начальников, которые находятся сегодня по ту сторону линии разграничения. По информации, которая появлялась в официальных источниках, ВСУ уже доставлены компоненты химического оружия на линию соприкосновения», — высказался Николай Валуев.

Народные новости / Андрей Тюнников

Именно с угрозами большого количества жертв среди мирного населения непризнанных республик депутат связывает решение об эвакуации женщин и детей.

«Детей там больше 40% — это явное доказательство того, что ВСУ имеют серьезный настрой на то, чтобы начать решать проблему Донбасса силовым путем», — отметил Николай Валуев.

Высокий уровень террористической угрозы для граждан России депутат связывает также с тем, что в руки боевиков националистических группировок попадает современное высокоточное оружие западных стран.