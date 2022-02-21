Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 19:32
19:32
Происшествия
СК возбудил дело о гибели мирных жителей и разрушении инфраструктуры после обстрелов в ДНР
19:29
Общество
Терапевт Губанова призвала обращаться к врачу даже после легкого течения COVID-19
19:28
Общество
Видеокассету с фильмом «Терминатор» продали в США за 2,5 млн рублей
19:28
Весь мир
Бывший министр обороны Франции признал ошибки командования операции «Бархан» в Мали
19:26
Происшествия
СК возбудил дело после уничтожения ВСУ погранпункта в Ростовской области
19:23
Армия
ВСУ обстреляли район донецкого аэропорта из танкового орудия
19:20
Общество
Продюсер Сумачева озвучила максимальную сумму штрафа за разглашение тайн шоу «Маска»
19:17
Происшествия
Бывшую жену волгоградского полицейского обвинили в совращении соседа-подростка
19:13
Происшествия
Рабочие украли вещи студентов петербургского университета во время ремонта общежития
19:11
Экономика
Минтруд предложил увеличить отчисления в ФСС для повышения размера больничного
Все новости

Володин обратился к Путину с просьбой признать независимость Донбасса

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 18:08
Политика
Володин обратился к Путину с просьбой признать независимость Донбасса
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 21 февраля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик Донбасса. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза России.

Парламентарий отметил, что решение Госдумы о признании ДНР и ЛНР было продиктовано гуманитарными причинами. Кроме того, он обратил внимание, что ситуация в Донбассе не меняется уже на протяжении восьми лет.

Ранее главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — записали видеообращение к Путину, в ходе которого попросили признать независимость республик. Также руководители регионов поблагодарили российского лидера за помощь жителям Донбасса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Володин обратился к Путину с просьбой признать независимость Донбасса
путин донбасс володин
Комментировать