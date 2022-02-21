Володин обратился к Путину с просьбой признать независимость Донбасса

Москва, 21 февраля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик Донбасса. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза России.

Парламентарий отметил, что решение Госдумы о признании ДНР и ЛНР было продиктовано гуманитарными причинами. Кроме того, он обратил внимание, что ситуация в Донбассе не меняется уже на протяжении восьми лет.

Ранее главы ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Леонид Пасечник — записали видеообращение к Путину, в ходе которого попросили признать независимость республик. Также руководители регионов поблагодарили российского лидера за помощь жителям Донбасса.