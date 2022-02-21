Шойгу: на Украине может появиться тактическое ядерное оружие

Москва, 21 февраля. Украина располагает значительно большими возможностями в плане ядерного оружия, чем Иран и Северная Корея. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, у армии Украины может появиться тактическое ядерное оружие, носителями которого станут оперативно-тактические ракетные комплексы «Точках-У». Желание Киева вернуть стране статус ядерной державы крайне опасно, подчеркнул глава военного ведомства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Украина сосредоточила на границах ДНР и ЛНР 59,3 тысячи солдат и офицеров. Он напомнил, что украинские силовики продолжают обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.