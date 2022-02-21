Медведев предсказал «запредельное» давление на Россию в случае признания ЛДНР

Москва, 21 февраля. Давление других стран на Россию «станет запредельным», если Москва признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Россия сможет противостоять этому давлению, добавил политик. По его мнению, напряжение через какое-то время спадет.

Дмитрий Медведев считает, что республики Донбасса не нужны Киеву. Они используются украинской властью как разменная карта.

Зампред Совета безопасности уверен, что признание ЛНР и ДНР является единственным выходом для России, если ситуация продолжит развиваться по негативному сценарию.

Главы Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их территорий. Они поблагодарили российского лидера за помощь жителям Донбасса.