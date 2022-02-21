Ковальчук отметила 29-летие в объятиях Гарика Харламова на фоне слухов о расставании

Москва, 21 февраля. Известный юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов вместе со своей возлюбленной, актрисой Екатериной Ковальчук встретил новый год в ее жизни. Знаменитости 20 февраля исполнилось 29 лет.

Широкая общественность узнала о романе звезд отечественного шоу-бизнес в прошлом году — спустя всего несколько месяцев после официального развода шоумена со своей второй супругой Кристиной Асмус. В последнее время в прессе заговорили, будто между Харламовым и его новой избранницей произошел разлад. Пара давно не появлялась на публичных мероприятиях и не радовала поклонников общими фотографиями. Однако 20 февраля показало, что это не так.

Ковальчук отпраздновала 29-летие в одном из столичных ресторанов в объятиях известного комика. Кадрами с мероприятия она поделилась в Stories своего Instagram-аккаунта.

Prt Scr instagram.com / @katerinakovalchyk

Примечательно, что молодую актрису поздравила и мать юмориста. Наталья Харламова разместила теплые пожелания на своей странице в соцсети, передает kp.ru.

«Будь счастлива, наша нежная, красивая и талантливая девочка», — с нежностью написала она.

Ранее резидент Comedy Club высказался о вероятности своего переезда из России. Харламов заявил, что не планирует менять место жительства, поскольку «очень любит свою страну».