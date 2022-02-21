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Путин представил на обсуждение Совбеза вопрос о признании республик Донбасса

Политика
Путин представил на обсуждение Совбеза вопрос о признании республик Донбасса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом представил на обсуждение признание независимого статуса Донецкой и Луганской народных республик.

По словам российского лидера, этот вопрос был поставлен давно и зафиксирован в обращении Госдумы к президенту. Необходимо дать ответ по ситуации с признанием республик Донбасса, отметил он.

Как стало известно недавно, глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник выступили с обращением к Владимиру Путину. Они попросили, чтобы президент признал независимость их территорий. Ранее депутаты Госдумы направили главе государства обращение по вопросу признания ЛДНР.

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