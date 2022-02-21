Мировые сборы «Анчартеда» с Томом Холландом превысили 139 млн долларов

Лос-Анджелес, 21 февраля. Экранизация культовой игры Uncharted хорошо стартовала в США. Картина, вышедшая в прокат 18 февраля под названием «Анчартед: На картах не значится», заработала 51 млн долларов.

Мировые сборы экшена с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях превысили 139 млн долларов, об этом свидетельствуют данные Box Office Mojo. В российский прокат фильм вышел 10 февраля, он заработал 685 млн рублей, сообщается на сайте ЕАИС.

Создатели надеются получить хорошую кассу и в Китае. В Поднебесной «Анчартед» покажут 14 марта. Режиссером киноадаптации игры студии Naughty Dog стал Рубен Фляйшер. В картине также сыграли Антонио Бандерас, София Тейлор Али, Тати Габриэль.

Ранее стал известен исполнитель главной роли в сериале по компьютерной игре Fallout. Ключевую роль в проекте доверили звезде «Джанго освобожденного» Уолтону Гоггинсу.