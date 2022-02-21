Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 февраля 00:05
00:02
Политика
«Суверенная власть на Украине отсутствует»: политолог Арямова о причинах признания ЛДНР
00:02
Политика
Никто не хотел воинственной политики Порошенко: почему украинцы разочаровались в Зеленском
00:01
Весь мир
Путин изменил мировой порядок: Astra Militarum о признании ДНР и ЛНР
23:58
Политика
Guardian: Лондон анонсировал введение новых санкций против Москвы
23:58
Политика
Глава МИД Германии сочла нарушением международного права признание Донбасса Россией
23:57
Политика
Зеленский намерен выступить с видеообращением к украинцам
23:50
Политика
Председатель ГС Крыма Константинов поприветствовал признание независимости Донбасса
23:49
Политика
Путин охарактеризовал отношения НАТО и России поговоркой про собак и караван
23:48
Политика
«Жестких санкций не будет»: Лосев о реакции Запада на признание ЛДНР
23:47
Политика
Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал решение России по ЛДНР
Все новости

Предполагаемого убийцу таксиста задержали в Самарской области
Происшествия
Предполагаемого убийцу таксиста задержали в Самарской области
pixabay.com  / 

Самара, 21 февраля. В Самарской области задержали предполагаемого убийцу таксиста, им оказался 27-летний мужчина. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления.

По сообщению сетевого-издания «СОВА», 19 февраля по около села Водино Красноярского района Самарской области было найдено тело 62-летнего водителя такси. Машина, в которой находилось тело, была со следами поджога. Следствие считает, что таким образом убийца пытался скрыть свое преступление.

В ходе следствия по подозрению в убийстве был задержан 27- летний мужчина. В ходе допроса, подозреваемый в убийстве сообщил, что вызывал такси ночью, чтобы доехать до Безенчукского района. Сначала клиент задушил водителя, а после пересел за руль транспортного средства и отвез машину в Красноярский район, где попытался поджечь автомобиль, а затем скрылся.

По факту совершенного преступления Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На текущий момент выясняются все подробности происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что подозреваемого в убийстве продавца секс-шопа в Петербурге заключили под стражу. При задержании мужчина признался в жестокой расправе и раскаялся в содеянном.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Предполагаемого убийцу таксиста задержали в Самарской области
убийство самара такси преступность
Комментировать