Предполагаемого убийцу таксиста задержали в Самарской области

Самара, 21 февраля. В Самарской области задержали предполагаемого убийцу таксиста, им оказался 27-летний мужчина. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления.

По сообщению сетевого-издания «СОВА», 19 февраля по около села Водино Красноярского района Самарской области было найдено тело 62-летнего водителя такси. Машина, в которой находилось тело, была со следами поджога. Следствие считает, что таким образом убийца пытался скрыть свое преступление.

В ходе следствия по подозрению в убийстве был задержан 27- летний мужчина. В ходе допроса, подозреваемый в убийстве сообщил, что вызывал такси ночью, чтобы доехать до Безенчукского района. Сначала клиент задушил водителя, а после пересел за руль транспортного средства и отвез машину в Красноярский район, где попытался поджечь автомобиль, а затем скрылся.

По факту совершенного преступления Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На текущий момент выясняются все подробности происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что подозреваемого в убийстве продавца секс-шопа в Петербурге заключили под стражу. При задержании мужчина признался в жестокой расправе и раскаялся в содеянном.