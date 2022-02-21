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Курс биткоина упал ниже 38 тысяч долларов после эскалации в Донбассе

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 17:53
Экономика
Курс биткоина упал ниже 38 тысяч долларов после эскалации в Донбассе
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 21 февраля. Котировки биткоина в ходе торгов снижались до 37 213 долларов на фоне обострения ситуации в Донбассе, свидетельствуют данные криптобиржы Binance.

После 16 часов в понедельник самая известная криптовалюта торговалась на уровне 37,2 тысячи долларов. В прошлый раз такое низкое значение было зарегистрировано 4 февраля. По состоянию на 17:30 цифровой актив восстановился до 38,5 тысячи, но остается крайне нестабильным.

Волатильность распространилась также и на другие активы. Спекуляции на тему «российской угрозы» обернулись для Запада неожиданными последствиями. Ранее за одну торговую сессию индекс NASDAQ рухнул почти на 14.5%

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