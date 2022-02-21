Депутат Соболев: «Расширение НАТО на восток — вина Горбачева»

Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев совершил ошибку, когда не потребовал от Запада документально закрепить отказ от расширения НАТО. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Ранее в ответ на публикацию архивных документов в издании Der Spiefel, согласно которым в 1991 году Запад обещал не расширять НАТО на восток, в МИД Германии заявили, что в подписанных Москвой документах не было такого пункта.

«Насколько я владею информацией, документов не было. Это были устные договоренности. В документе в Москве, который в свое время был составлен для визита Михаила Горбачева, действительно нет заявления о недопустимости расширения НАТО. Наши ничего не зафиксировали. Это вина Горбачева», — сказал генерал-лейтенант.

Виктор Соболев также указал и на другие моменты в биографии политика, которые не одобряет.

«Я не думаю, что он был такой наивный. Когда он был в Германии, то заявил о том, что в Катынском лесу наши сотрудники НКВД расстреляли пленных польских офицеров. Есть документы, что это немцы сделали, а он напрямую сказал. Его признали лучшим немцем года. […] Неслучайно Горбачева наградили медалью Свободы за его вклад в окончание холодной войны», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он напомнил, что и зафиксированные на бумаге договоренности не всегда соблюдаются.

«Наших западных партнеров никогда не останавливали и документы. Вспомним договор о ненападении 1939 года. Он был нагло нарушен 22 июня 1941 года. При этом никто даже не пытался соблюсти приличие», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее Виктор Соболев в беседе с ФАН заявил, что президент США Джо Байден не единственный, кто разжигает конфликт на Украине. По его мнению, Запад не оставит попыток ослабить Россию.