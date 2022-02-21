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Шойгу: у границ ДНР и ЛНР сосредоточено почти 60 тысяч бойцов ВСУ

Армия
Шойгу: у границ ДНР и ЛНР сосредоточено почти 60 тысяч бойцов ВСУ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границах ДНР и ЛНР достигла 59,3 тысячи солдат и офицеров.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности РФ сообщил, что ВСУ ведут массированные и прицельные обстрелы Донбасса. За минувшие сутки зафиксировано 40 таких обстрелов, подчеркнул Шойгу.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин начал заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации в Донбассе.

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