Военный эксперт Александр Михайлов: «США реализуют на Украине балканский сценарий 1990-х годов»

Ведущий эксперт Бюро вoeннo-политического анализа Александр Михайлов считает публикацию посольства США в Москве о возможных терактах в России частью пропагандистской кампании по нагнетанию ситуации на востоке Украины.

«На мой взгляд, американская сторона в данном заявлении пытается не столько предупредить своих граждан, сколько создать еще более нервозную обстановку вокруг ситуации в Донбассе и в целом в рамках той информационной кампании, которую они ведут против России», — заявил Александр Михайлов.

По его мнению, если бы им нужно было обезопасить американцев, находящихся на территории России, они сделали бы это не публично, а по скрытым каналам.

Эксперт считает спецслужбы США и Великобритании ответственными за военное обострение в Донбассе. По его мнению, именно от их агентов сейчас зависит, начнутся ли полномасштабные военные действия на востоке Украины или нет.

«Для Украины сейчас решается судьба: либо за них вступится Запад, они завоюют эту территорию и закрепятся как новый лидер Восточной Европы, либо они просто погибнут в этом непонятном «котле», который они формируют под себя. Конечно, есть третье решение — это разойтись всем сторонам и не начинать горячую фазу конфликта, не повторять лето 2014 года. Это все в руках украинской стороны, но вопрос в другом: насколько подразделения ВСУ и националистических батальонов, которые присутствуют на юго-востоке Украины, напрямую подчиняются Киеву и верны ли утверждения о том, что, по сути, военные операции со стороны Украины проводятся под командование офицеров британских спецслужб под чутким руководством Вашингтона. Я склонен этому варианту больше доверять», — высказал свое мнение Александр Михайлов.

Также свидетельством этого, по его словам, является бегство президента Украины Владимира Зеленского в Германию и другие страны в самую острую фазу возобновляемого конфликта.

«Вероятнее всего, здесь напрямую работают британские и американские рычаги, которые ставят задачи, расписывают сценарии, контролируют и курируют диверсии», — считает Александр Михайлов.

По мнению эксперта, спецслужбы США и Британии создали на территории Украины ряд террористических организаций, которые могут быть использованы для дестабилизации ситуации в любом регионе мира.

«Они спокойно перемещаются по миру, их крышуют западные спецслужбы, их перебрасывают локально в Идлиб и другие территории планеты. Они выполняют диверсии на американские деньги и, по сути, являются частью запрещенного ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация)», — отметил Александр Михайлов.

По его мнению, помимо националистических батальонов, таких как «Азов» (запрещенная в РФ организация), к террористическим организациям уже можно отнести и СБУ Украины за те диверсии, которые она проводит на территории Донбасса. Однако у России, по его словам, пока нет достаточных рычагов, чтобы организовать преследование их лидеров.

«Проблема в том, что рычаги эти у Запада. Воспринимать их как террористов мы, конечно, можем, но Запад будет называть их борцами за свободу, повстанцами. Как только ни называют их, чтобы снять с них ответственность за военные преступления», — пояснил Александр Михайлов.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт видит угрозу в том, что поставляемое сверхточное оружие индивидуального применения ВСУ Украины может попасть в руки террористов, и не исключает, что они могут использовать его как на территории республик Донбасса, так и других государств.

«Тут такой же подход, как в Афганистане, где американцами и их союзниками было оставлено оружие на 80 млрд долларов группировкам, которые сейчас пытаются построить там новое государство», — отметил Александр Михайлов.

По его мнению, США и Британия хотят превратить Украину в очередную серую зону военных конфликтов и провокаций, наподобие Балкан 1990-х гг.

«Европейцы явно не хотят этого, но американцы просто жаждут. И здесь вопрос, скорее, к Европе, насколько они позволят продавить свой суверенитет со стороны США и выполнить эти абсолютно невыгодные условия по превращению Украины в военный полигон», — заявил Александр Михайлов.

1 Организация запрещена на территории России.