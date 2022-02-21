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Сборы НДФЛ в России выросли на 150% за январь

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 17:40
Экономика
Сборы НДФЛ в России выросли на 150% за январь
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились за январь в полтора раза относительно показателей прошлого года, составив 224 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство АКРА.

Первое место по приросту заняла Брянская область — плюс 157%, а на втором оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (плюс 91%). В абсолютных значениях лидером стала Москва, перечислившая 79 млрд рублей, что на 66% выше аналогичного уровня 2021 года. Следом расположился Санкт-Петербург, увеличивший платежи на 59%, до 23 млрд рублей.

В Минфине РФ объяснили, что 31 декабря был выходным днем, поэтому многие плательщики перечислили налог в начале года. В свою очередь экономист Никита Кричевский обратил внимание на ужесточение мер фискального, административного и контролирующего характера. Эффект низкой базы отмечается, так как допандемийные сборы были сопоставимы с январем прошлого года, цитирует его INFOX.

Между тем Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение единого налогового счета. Планируется, что норма начнет действовать с 1 января 2023 года.

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